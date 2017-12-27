Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин сменит вице-премьера РФ Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета. Об этом журналистам сообщил Мутко.

"Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я займусь координацией работы со стороны правительства", - сказал Мутко.