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Самые состоятельные люди мира стали богаче на $1 трлн в 2017 году

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17:12 27.12.2017 Источник: Газета.Ru

Рост глобальной экономики и курсов акций сделал богатейших людей планеты еще богаче в 2017 году, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По сравнению с прошлым годом их состояние увеличилось в сумме на $1 трлн, что следует из списка миллиардеров Bloomberg, включающего 500 самых зажиточных людей мира.

Так, в этом году их совокупный капитал составил $5,3 трлн, тогда как в 2016 году – 4,4 трлн.

На первом месте в списке самых состоятельных фигур расположился основатель компании Amazon Джефф Безос. Его богатство оценивается в почти $100 млрд, за этот год оно выросло на $34 млн.

Создатель Microsoft Билл Гейтс занял вторую строчку с $91 млрд, инвестор Уоррен Баффет – третью с $85 млрд. Далее следует испанский бизнесмен Амансио Ортега ($75 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($72 млрд). "Газета.Ru"

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