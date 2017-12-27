Рогозин заявил о системных ошибках в руководстве Роскосмоса
17:40 27.12.2017 Источник: Эхо Москвы
Вице-премьер Дмитрий Рогозин признаёт системные ошибки в руководстве Роскосмоса. Их следствием стали аварийные космические пуски, — отметил зампред правительства.
Недавняя авария, когда были потеряны сразу почти два десятка спутников, произошла из-за того, что ракета была настроена на старт с Байконура, а запущена с космодрома «Восточный», — сказал Рогозин. "Эхо Москвы"
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комментарии(1)
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anatola 18:35 27.12.2017
Опять у них дядя виноват.Но ты же (как бы его покультурнее назвать)за что такие деньги получаешь?Ты чё там наблюдателем работаешь? Все утраченые деньги должны быть возвращены в кассу. За счёт виновных .... и вперву очередь начальства. Но,к сожалению,Путин никого из своих не сдаёт...к стати добрый за наш счёт... До коле?
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