Рогозин заявил о системных ошибках в руководстве Роскосмоса

17:40 Источник: Эхо Москвы

Вице-премьер Дмитрий Рогозин признаёт системные ошибки в руководстве Роскосмоса. Их следствием стали аварийные космические пуски, — отметил зампред правительства.

Недавняя авария, когда были потеряны сразу почти два десятка спутников, произошла из-за того, что ракета была настроена на старт с Байконура, а запущена с космодрома «Восточный», — сказал Рогозин. "Эхо Москвы"