СК возбудил дело дело о невыплате зарплаты сотрудникам "ВИМ-Авиа"

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам авиакомпании "ВИМ-Авиа" на 490 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствием установлено, что руководство ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" <...> действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более 2 месяцев. По состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по заработной плате составила свыше 490 млн рублей", - сообщили в СК.