Украина, в рамках обмена пленными, не передала властям Донбасса граждан России

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона не передала провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ранее включенных в списки 14 граждан РФ, хотя они не отказывались от обмена. Об этом сообщила в среду глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная.

"14 граждан РФ и один гражданин Эстонии, которые находятся на турбазе в городе Светлогорск Донецкой области и которые были включены в списки на обмен со стороны Украины, оставлены на месте дислокации без дальнейшего обмена", - написала она в "Фейсбуке".

По словам Бережной, "заявление представителя украинской стороны Ирины Геращенко об их отказе от обмена не соответствует действительности", а является "провокацией со стороны Украины". "Лично мне подтвердили свое согласие именно на обмен в среду граждане РФ Евгений Мефедов, Максим Сливко, Сергей Шилин, Сергей Егоров, Павел Чёрных, Игорь Тимоновский, а также единственная среди них женщина Ольга Ковалис. Ожидал обмена и гражданин Эстонии Владимир Поляков, - подчеркнула она. - Они не отказывались от обмена, они прошли все процедуры для передачи их на другую территорию и просят помощи у правозащитных организаций".