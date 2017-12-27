Роскосмос огласил результаты работы комиссии по аварии "Фрегата"

19:45 Источник: НГ-Online

Роскосмос представил результаты работы по расследованию причин аварии разгонного блока "Фрегат" и определил взыскания ответственным лицам.





В соответствии с выводами аварийной комиссии по итогу запуска 28 ноября 2017 года с космодрома "Восточный" КА «Метеор-М» №2-1 и попутной нагрузки, причина аварийной ситуации - несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ «Фрегат».





Аварийная комиссия отметила, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами. Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления РБ «Фрегат» не была обнаружена.





Основываясь на выводах аварийной комиссии о причинах нештатной ситуации, Комиссия по оценке деятельности должностных лиц, отвечающих за подготовку и запуск КА «Метеор-М» №2-1 с космодрома "Восточный" 28 ноября 2017 г., проанализировала ход подготовки к запуску и соответствие действий руководителей их должностным обязанностям.





Комиссия отметила, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска РБ «Фрегат» в составе РН «Союз» с космодрома "Восточный", и разработке возможных мероприятий по недопущению их проявления. Таким образом, не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий.





Кроме того, должностные лица Госкорпорации «Роскосмос» и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли исчерпывающие меры к обеспечению должного контроля и координации работ.





Все это в совокупности способствовало тому, что факторы, сочетание которых привело к нештатному завершению миссии, остались невыявленными при подготовке к запуску.





За ненадлежащее исполнение руководителями возложенных на них обязанностей Комиссия рекомендовала применить к ним дисциплинарные взыскания в виде выговоров.





Подготовлены поручения по вынесению выговоров: Исполнительному директору Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину, директору департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Виктору Чапоргину, Генеральному директору ФГУП «ЦНИИмаш» Олегу Горшкову, Генеральному директору АО «РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину, Генеральному директору ФГУП «НПО им. Лавочкина» Сергею Лемешевскому, Генеральному директору ФГУП «НПЦАП им. Пилюгина» Ефиму Межирицкому и Генеральному директору АО «Корпорация ВНИИЭМ» Леониду Макриденко.





Комиссия также определила системные меры и организационные мероприятия, реализация которых направлена на предотвращение в будущем аварийных ситуаций по выявленным причинам, - говорится в сообщении ведомства.