В Санкт-Петербурге в супермаркете произошел "взрыв неустановленного устройства"
20:05 27.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько человек пострадали в результате хлопка в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердили в среду в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ленобласти.
"Около 18:30 мск в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. "Выясняются обстоятельства инцидента", - добавил он.
По данным источника в экстренных службах, "взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перекресток" (без возгорания)". По предварительной информации, пострадали 10 человек: четыре человека уже госпитализированы, еще шестерых осматривают врачи.
По словам источников в экстренных службах, повреждений несущих конструкций нет. Проводится эвакуация. На месте работают саперы-взрывотехники.
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