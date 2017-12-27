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В Санкт-Петербурге в супермаркете произошел "взрыв неустановленного устройства"

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20:05 27.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек пострадали в результате хлопка в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердили в среду в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ленобласти.

"Около 18:30 мск в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. "Выясняются обстоятельства инцидента", - добавил он.

По данным источника в экстренных службах, "взрыв неустановленного устройства произошел в развлекательном комплексе "Гигант Холл" на первом этаже в районе камер хранения магазина "Перекресток" (без возгорания)". По предварительной информации, пострадали 10 человек: четыре человека уже госпитализированы, еще шестерых осматривают врачи.

По словам источников в экстренных службах, повреждений несущих конструкций нет. Проводится эвакуация. На месте работают саперы-взрывотехники.

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