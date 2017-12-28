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Порошенко намерен обменять россиян на осужденных в РФ украинцев

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07:20 28.12.2017 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении менять россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, на осужденных в России граждан Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, «будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем». Порошенко заявил, что «ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина».

«И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко назначил государственную стипендию осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову.  Газета.Ru

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