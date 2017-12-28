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Новости

Пушков назвал Украину "страной года" по нанесению ущерба самой себе

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08:20 28.12.2017

Российский сенатор Алексей Пушков по итогам уходящего года назвал Украину главной страной по нанесению ущерба самой себе. Об этом парламентарий написална своей странице в "Твиттере".

Главным достижением Украины Пушков посчитал блокаду Донбасса, которая обошлась Незалежной в 1% ВВП, или 1,8 миллиарда долларов. Сенатор подчеркнул, что именно украинские власти ввели подобную блокаду.

Напомним, в начале 2017 года украинские националисты перекрыли поставки любых грузов из Донбасса, в том числе и угля. Life.ru

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