СМИ: Спутники США зафиксировали факт незаконной продажи Китаем нефти КНДР
08:32 28.12.2017
Как сообщает американский телеканал Fox, спутники разведки США засекли факт незаконной продажи Китаем нефти КНДР. При этом телеканал публикует фотографии, сделанные космическими аппаратами в Западном море.
Подобные случаи США фиксировали около 30 раз с октября текущего года, передает Fox. СБ ООН в сентябре запретил КНДР импортировать нефть и природный газ в ответ на ядерную программу. ren.tv
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