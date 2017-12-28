СМИ: Спутники США зафиксировали факт незаконной продажи Китаем нефти КНДР

08:32

Как сообщает американский телеканал Fox, спутники разведки США засекли факт незаконной продажи Китаем нефти КНДР. При этом телеканал публикует фотографии, сделанные космическими аппаратами в Западном море.

Подобные случаи США фиксировали около 30 раз с октября текущего года, передает Fox. СБ ООН в сентябре запретил КНДР импортировать нефть и природный газ в ответ на ядерную программу. ren.tv