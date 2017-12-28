В Индийском океане спасли моряка, семь месяцев дрейфовавшего с котом
10:05 28.12.2017 Источник: Эхо Москвы
В Индийском океане спасли польского моряка с котом. Они почти 7 месяцев дрейфовали в самодельной лодке. Ее обнаружили у берегов острова Реюньон, который входит в заморские регионы Франции. По словам самого спасенного, он направлялся в ЮАР, чтобы найти работу, передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна. При этом у моряка были запасы еды на месяц, так что раз в день он ел суп-лапшу и то, что смог выловить из моря. Все эти месяцы его единственным компаньоном был кот, но как он очутился на лодке, не уточняется. Эхо Москвы
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комментарии(1)
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Maradona 11:36 28.12.2017
воистину, каждый по своему с ума сходит
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