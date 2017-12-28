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В МИДе опровергли выплату дипломатам 147 тыс. руб. в сутки в командировках

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10:32 28.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В МИДе отрицают выплату дипломатам 147 тысяч рублей в сутки в командировках. «Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в ведомстве не получает», — заявил РИА Новости источник в министерстве. Собеседник агентства предположил, что речь идёт о среднемесячной зарплате работающих за рубежом дипломатов — «в таком случае сумма в 147 тысяч рублей сопоставима».

«За пару часов, прошедших с момента публикации этих странных данных, на Смоленской площади зафиксированы десятки звонков с просьбой об устройстве на столь “прибыльную” работу», — рассказал источник в МИДе.

Ранее РБК обнародовал впервые раскрытые Минфином зарплаты министров. Из этих сведений за минувший год выходило, что в зарубежных поездках сотрудники внешнеполитического ведомства получают 147 тысяч рублей в сутки, а на их проживание выделяется 52 тысячи рублей. Говорит Москва

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