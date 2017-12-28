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Путин приказал при сопротивлении террористов ликвидировать их на месте

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11:00 28.12.2017

Президент России Владимир Путин  заявил, что в среду, 27 декабря, в Санкт-Петербурге был совершён террористический акт. «Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта», — отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что поручил ФСБ при задержании злоумышленников действовать в рамках закона. «Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — добавил Путин.  RT

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