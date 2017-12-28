Gallup сообщил, кем восхищаются в США
11:05 28.12.2017 Источник: REGNUM
Рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищаются американские граждане, по итогам уходящего года возглавил 44-й президент США Барак Обама, говорится опубликованном соцопросе Gallup.
Уточняется, что Обама стал наиболее яркой личностью в 2017 году для 17% опрошенных. Отметим, что Обама утратил часть своих позиций с 2016 года, когда показатель составлял 22%. Президент США Дональд Трамп пользуется популярностью в меньшей степени: его рейтинг составил 14%, потеряв один процент с прошлого года.
Среди женщин, вызывающих восхищение, на первом месте находится Хиллари Клинтон, оппонент Трампа на минувших выборах 2016 года. ИА REGNUM
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