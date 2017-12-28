Навальный называет акцию протеста против предстоящих президентских выборов забастовкой

11:20 Источник: Эхо Москвы

Навальный называет свою акцию протеста против предстоящих президентских выборов забастовкой, а не бойкотом. Об этом он рассказал в эфире «Эха».

Алексей Навальный объявил о проведении 28-го января общероссийской акции протеста. Заявки на митинги и шествия в десятках российских городов соратники политика начинают подавать прямо сейчас, — добавил Навальный. Сам он называет предстоящую акцию «забастовкой избирателей».

На днях Центризбирком отказал ему в регистрации кандидатом на президентские выборы. Всероссийская акция протеста запланирована на 28 января.