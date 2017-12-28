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Почти половина немцев выступает за досрочную отставку Меркель

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11:32 28.12.2017 Источник: Lenta.ru

Около половины граждан Германии — 47 процентов — хотели бы, чтобы канцлер Ангела Меркель покинула свой пост раньше срока. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного социологической службой YouGov по заказу агентства DPA, передает Welt.

При этом 36 процентов респондентов хотели бы видеть Меркель во главе немецкого правительства еще четыре года, до истечения срока ее полномочий в 2021 году.

Всего в опросе принимали участие около двух тысяч граждан Германии, обладающих правом голоса.

Как отмечает агентство ТАСС, еще в начале октября, практически сразу после выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября, за отставку нынешнего канцлера высказались 36 процентов респондентов, в то время как 44 процента хотели бы, что она возглавляла правительство еще четыре года.

В начале 2018 года блок ХДС/ХСС начнет переговоры с Социал-демократической партией Германии о возможном создании новой правящей коалиции. В случае, если сторонам не удастся договориться, существует два варианта развития событий: либо впервые в истории ФРГ возникнет правительство меньшинства, либо пройдут новые выборы. Оба эти варианта не устраивают Ангелу Меркель.  Lenta.Ru

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