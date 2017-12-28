Самолет бизнес-класса врезался в здание в аэропорту Мальты
12:00 28.12.2017 Источник: Газета.Ru
В международном аэропорту Мальты частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X выехал со стоянки и врезался в здание. Об этом сообщает Times of Malta.
По предварительным данным, самолет сдвинулся с противооткатных упоров под воздействием сильного ветра.
В здании, куда врезалось воздушное судно, находятся офисы одной из строительных компаний. В момент происшествия людей в офисах не было. По словам представителя компании, здание не получило сильных повреждений. Проводится расследование. Издание отмечает, что информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Газета.Ru
Новости
- 20:35 28.12.2017
- Итальянский президент распустил парламент
- 20:24 28.12.2017
- Лавров пошутил о том, в какие выборы за рубежом вмешивалась Россия
- 19:24 28.12.2017
- Дом в Екатеринбурге, где взорвался газ, может обрушиться
- 18:38 28.12.2017
- Со спутником "Ангосат" восстановили связь
- 17:40 28.12.2017
- При проверке роста цен на продукты перед Новым годом крупных нарушений не обнаружено
- 17:12 28.12.2017
- РФ уведомила США об ограничениях по Договору по открытому небу
- 17:00 28.12.2017
- В Москве задержан Илья Яшин
- 16:32 28.12.2017
- Путин может официально начать предвыборную агитацию
- 16:12 28.12.2017
- Экс-директор "Меньшевика" не признает вину в убийстве, считает свои действия самообороной
- 16:00 28.12.2017
- За чертой бедности в России проживает 13% населения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать