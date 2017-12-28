Самолет бизнес-класса врезался в здание в аэропорту Мальты

12:00 Источник: Газета.Ru

В международном аэропорту Мальты частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X выехал со стоянки и врезался в здание. Об этом сообщает Times of Malta.

По предварительным данным, самолет сдвинулся с противооткатных упоров под воздействием сильного ветра.

В здании, куда врезалось воздушное судно, находятся офисы одной из строительных компаний. В момент происшествия людей в офисах не было. По словам представителя компании, здание не получило сильных повреждений. Проводится расследование. Издание отмечает, что информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Газета.Ru