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Трамп связал сокращение численности ИГ в 35 раз со своим президентством

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13:00 28.12.2017 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп связал сообщения о сокращении численности боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке с 35 тыс. человек до 1 тыс. человек со своим президентством. Об этом он написал в своем твиттере.

«20 января — день инаугурации Трампа — примерно 35 тысяч боевиков ИГ занимали около 17,5 тыс. кв.миль (около 45 тыс. кв. км) территории в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря военная система США [зафиксировала] оставшуюся 1 тыс. или около того боевиков, которые контролируют около 1900 кв. миль (примерно 5000 квадратных километров)», — написал Трамп, опубликовав фрагмент статьи из Washington Examiner.

Ранее Трамп присвоил США победу над ИГ в Сирии и Ираке.  Газета.Ru

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