ЦБ РФ намерен заменить отзыв лицензии для банков на крупные штрафы

13:05 Источник: Коммерсант.ru

ЦБ решил привязать размер штрафов для банков, не соблюдающих законодательство и не исполняющих предписания регулятора, к величине их собственного капитала. Верхняя граница штрафа не устанавливается. ЦБ надеется, что модифицированные штрафы заменят отзыв лицензий и улучшат ситуацию для клиентов банков.

Но клиенты опасаются просто нового обострения бдительности кредитных организаций по исполнению антиотмывочного законодательства. Коммерсантъ