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ЦБ РФ намерен заменить отзыв лицензии для банков на крупные штрафы

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13:05 28.12.2017 Источник: Коммерсант.ru

ЦБ решил привязать размер штрафов для банков, не соблюдающих законодательство и не исполняющих предписания регулятора, к величине их собственного капитала. Верхняя граница штрафа не устанавливается. ЦБ надеется, что модифицированные штрафы заменят отзыв лицензий и улучшат ситуацию для клиентов банков.

Но клиенты опасаются просто нового обострения бдительности кредитных организаций по исполнению антиотмывочного законодательства.  Коммерсантъ

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