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СМИ: Подтверждена подлинность фрагмента мемуаров Кшесинской о беременности от Николая

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13:20 28.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госархив подтвердил подлинность фрагмента мемуаров Кшесинской о беременности от Николая. При этом выяснилось, что абзац о беременности от цесаревича Матильда Кшесинская вычеркнула из воспоминаний собственноручно.

Об этом говорится в ответе директора Госархива Ларисы Роговой на запрос радиостанции «Говорит Москва».

«Сотрудник газеты «Московский комсомолец» А. Добровольский действительно работал с документами фонда № 10060, в составе которого находится на хранении машинописный вариант с правкой воспоминаний М.Кшесинской, изданных в 1955 г. В них имеется зачёркнутый фрагмент воспоминаний, приведённый журналистом в своей статье. Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М.Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является».

Ранее журналист «МК» обнаружил в фондах Госархива неизданный фрагмент воспоминаний Кшесинской.

«Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, чтО тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела», - цитирует газета  текст воспоминаний балерины. Отмечается, что этот фрагмент был вычеркнут и впоследствии не издавался.

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