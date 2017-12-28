СМИ: Подтверждена подлинность фрагмента мемуаров Кшесинской о беременности от Николая
13:20 28.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Госархив подтвердил подлинность фрагмента мемуаров Кшесинской о беременности от Николая. При этом выяснилось, что абзац о беременности от цесаревича Матильда Кшесинская вычеркнула из воспоминаний собственноручно.
Об этом говорится в ответе директора Госархива Ларисы Роговой на запрос радиостанции «Говорит Москва».
«Сотрудник газеты «Московский комсомолец» А. Добровольский действительно работал с документами фонда № 10060, в составе которого находится на хранении машинописный вариант с правкой воспоминаний М.Кшесинской, изданных в 1955 г. В них имеется зачёркнутый фрагмент воспоминаний, приведённый журналистом в своей статье. Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой М.Ф. Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является».
Ранее журналист «МК» обнаружил в фондах Госархива неизданный фрагмент воспоминаний Кшесинской.
«Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, чтО тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела», - цитирует газета текст воспоминаний балерины. Отмечается, что этот фрагмент был вычеркнут и впоследствии не издавался.
Новости
- 20:35 28.12.2017
- Итальянский президент распустил парламент
- 20:24 28.12.2017
- Лавров пошутил о том, в какие выборы за рубежом вмешивалась Россия
- 19:24 28.12.2017
- Дом в Екатеринбурге, где взорвался газ, может обрушиться
- 18:38 28.12.2017
- Со спутником "Ангосат" восстановили связь
- 17:40 28.12.2017
- При проверке роста цен на продукты перед Новым годом крупных нарушений не обнаружено
- 17:12 28.12.2017
- РФ уведомила США об ограничениях по Договору по открытому небу
- 17:00 28.12.2017
- В Москве задержан Илья Яшин
- 16:32 28.12.2017
- Путин может официально начать предвыборную агитацию
- 16:12 28.12.2017
- Экс-директор "Меньшевика" не признает вину в убийстве, считает свои действия самообороной
- 16:00 28.12.2017
- За чертой бедности в России проживает 13% населения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать