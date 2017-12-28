Почетный президент РФС назвал дезинформацией сообщения о декоммунизации городов, принимающих ЧМ-2018
13:32 28.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Почётный президент РФС назвал чушью сообщения о декоммунизации принимающих ЧМ-2018 городов. Вячеслав Колосков увидел в распространении этой информации намеренную дезинформацию. Об этом почётный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент FIFA заявил радиостанции «Говорит Москва».
«Это дезинформация и полнейшая чушь. Ведь FIFA, наоборот, каждый раз подчёркивает, что они вне политики. И вдруг FIFA с кем-то там договаривается о декоммунизации. Это что украинский лозунг? Видимо, с какого-то украинского сайта это всё кто-то перекачал. Всё это абсолютно недостоверно, всё это ложь и обман. Причём тут Ленин и футбол?! Ну, смешно просто для серьёзных людей. Услышали и забыли. FIFA вне политики, это записано в её уставе, поэтому будьте спокойны: бюст Ленина где был, там и останется».
Ранее СМИ сообщили, что ФИФА якобы договорилась с Россией о ликвидации коммунистической символики на улицах городов, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу в 2018 году. По сведениям некоторых изданий и пабликов в соцсетях, власти этих городов к началу проведения футбольного турнира должны скрыть или убрать с улиц любые «элементы пропаганды советского режима», например, поместить памятники Ленину в специальные рекламные кубы, а ряду улиц дать временные названия.
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