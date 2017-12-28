Песков: Осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках Минских договоренностей
14:00 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осужденные по различным статьям УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках Минских договоренностей, так как не считаются пленными. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что касается ряда лиц, которых вы имеете ввиду, которые осуждены здесь в России, то безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству, - сказал он. - В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства".
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