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Песков: Осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках Минских договоренностей

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14:00 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденные по различным статьям УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках Минских договоренностей, так как не считаются пленными. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается ряда лиц, которых вы имеете ввиду, которые осуждены здесь в России, то безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству, - сказал он. - В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства".

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