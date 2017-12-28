Песков: Осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках Минских договоренностей

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденные по различным статьям УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках Минских договоренностей, так как не считаются пленными. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается ряда лиц, которых вы имеете ввиду, которые осуждены здесь в России, то безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству, - сказал он. - В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства".