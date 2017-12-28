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В Кремле анализируют, нужны ли изменения в Роскосмосе после череды ЧП

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14:12 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимость структурных изменений в Роскосмосе анализируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация анализируется, она, безусловно, требует анализа", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, требует ли структурных изменений в Роскосмосе череда ЧП при запусках космических аппаратов.

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