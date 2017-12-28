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Все крупные операторы приступили к изменению тарифов для отмены роуминга

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15:00 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие российские операторы связи приступили к корректировке тарифов для последующей отмены роуминга, сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров после встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и операторами.

"Все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов с тем, чтобы это понятие (роуминга - прим. ред.) постепенно уходило в прошлое. Чуть больше изменений нас ждет в январе", - сказал министр.

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