Все крупные операторы приступили к изменению тарифов для отмены роуминга
15:00 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейшие российские операторы связи приступили к корректировке тарифов для последующей отмены роуминга, сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров после встречи с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым и операторами.
"Все крупнейшие операторы уже начали серьезную корректировку тарифных планов с тем, чтобы это понятие (роуминга - прим. ред.) постепенно уходило в прошлое. Чуть больше изменений нас ждет в январе", - сказал министр.
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