Бывший глава Приморья Миклушевский станет и. о. ректора московского Политеха

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский станет и. о. ректора Московского политехнического университета, сообщил ТАСС пресс-секретарь министра образования и науки России Андрей Емельянов.

"Миклушевский будет сегодня назначен исполняющим обязанности ректора. Сегодня его представят сотрудникам вуза", - сказал Емельянов.

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку на тот момент главы Приморья Владимира Миклушевского.

В конце октября ректор Московского политехнического университета Андрей Николаенко подал в отставку. По его словам, в последнее время он сталкивается с различными обвинениями в связи с написанной докторской диссертацией, отмечая, что "абсолютное большинство доводов оппонентов являются несостоятельными, а подчас и абсурдными". Он также считает, дальнейшее участие в развязанной против него информационной войне наносит вред университету, его коллегам и учредителю.

Ранее к качеству диссертационной работы Андрея Николаенко, защищенной в 2012 году, предъявлялись претензии. В декабре 2016 года прошла повторная защита, в результате чего степень доктора экономических наук за ректором была сохранена. Однако после этого сообщество "Диссернет" выдвинуло новые замечания в отношении работы и обратилось с соответствующим заявлением в Следственный комитет России.