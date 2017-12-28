Бывший глава Приморья Миклушевский станет и. о. ректора московского Политеха
15:12 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский станет и. о. ректора Московского политехнического университета, сообщил ТАСС пресс-секретарь министра образования и науки России Андрей Емельянов.
"Миклушевский будет сегодня назначен исполняющим обязанности ректора. Сегодня его представят сотрудникам вуза", - сказал Емельянов.
4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку на тот момент главы Приморья Владимира Миклушевского.
В конце октября ректор Московского политехнического университета Андрей Николаенко подал в отставку. По его словам, в последнее время он сталкивается с различными обвинениями в связи с написанной докторской диссертацией, отмечая, что "абсолютное большинство доводов оппонентов являются несостоятельными, а подчас и абсурдными". Он также считает, дальнейшее участие в развязанной против него информационной войне наносит вред университету, его коллегам и учредителю.
Ранее к качеству диссертационной работы Андрея Николаенко, защищенной в 2012 году, предъявлялись претензии. В декабре 2016 года прошла повторная защита, в результате чего степень доктора экономических наук за ректором была сохранена. Однако после этого сообщество "Диссернет" выдвинуло новые замечания в отношении работы и обратилось с соответствующим заявлением в Следственный комитет России.
Новости
- 20:35 28.12.2017
- Итальянский президент распустил парламент
- 20:24 28.12.2017
- Лавров пошутил о том, в какие выборы за рубежом вмешивалась Россия
- 19:24 28.12.2017
- Дом в Екатеринбурге, где взорвался газ, может обрушиться
- 18:38 28.12.2017
- Со спутником "Ангосат" восстановили связь
- 17:40 28.12.2017
- При проверке роста цен на продукты перед Новым годом крупных нарушений не обнаружено
- 17:12 28.12.2017
- РФ уведомила США об ограничениях по Договору по открытому небу
- 17:00 28.12.2017
- В Москве задержан Илья Яшин
- 16:32 28.12.2017
- Путин может официально начать предвыборную агитацию
- 16:12 28.12.2017
- Экс-директор "Меньшевика" не признает вину в убийстве, считает свои действия самообороной
- 16:00 28.12.2017
- За чертой бедности в России проживает 13% населения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать