Экс-директор "Меньшевика" не признает вину в убийстве, считает свои действия самообороной

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший в среду стрельбу на предприятии, не признает вину в убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ). Свою вину он не признает", - сказал источник.

Свои действия он характеризует как допустимую самооборону, отметил собеседник агентства.