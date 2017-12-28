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Экс-директор "Меньшевика" не признает вину в убийстве, считает свои действия самообороной

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16:12 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший в среду стрельбу на предприятии, не признает вину в убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Аверьянову предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ). Свою вину он не признает", - сказал источник.

Свои действия он характеризует как допустимую самооборону, отметил собеседник агентства.

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