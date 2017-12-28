Путин может официально начать предвыборную агитацию
16:32 28.12.2017 Источник: Коммерсант.ru
ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения нынешнего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году. Теперь он может официально начать предвыборную агитацию и сбор подписей. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных господина Путина по финансовым вопросам и разрешил открыть спецсчет для формирования избирательного фонда.
В инициативную группу Владимира Путина вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина.
Вчера Владимир Путин лично подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве канидата на выборы. Перед этим собравшаяся на ВДНХ инициативная группа из 668 сторонников действующего главы государства выдвинула его кандидатом. "Коммерсантъ"
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комментарии(1)
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Genrikh 19:04 28.12.2017
Путин уже начал официальную агитацию еще до регистрации, повысив в новом генеральском звании известную мидовскую Захарову. Это ей новогодний подарок за интимную службу. Странно, что от НГ ней не поступило официальное поздравление.
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