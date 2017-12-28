Путин может официально начать предвыборную агитацию

16:32 Источник: Коммерсант.ru

ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения нынешнего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году. Теперь он может официально начать предвыборную агитацию и сбор подписей. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных господина Путина по финансовым вопросам и разрешил открыть спецсчет для формирования избирательного фонда.

В инициативную группу Владимира Путина вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина.

Вчера Владимир Путин лично подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве канидата на выборы. Перед этим собравшаяся на ВДНХ инициативная группа из 668 сторонников действующего главы государства выдвинула его кандидатом. "Коммерсантъ"