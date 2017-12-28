0
1
719
Новости

Путин может официально начать предвыборную агитацию

Добавить в избранное

16:32 28.12.2017 Источник: Коммерсант.ru

ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения нынешнего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году. Теперь он может официально начать предвыборную агитацию и сбор подписей. Также ЦИК зарегистрировал уполномоченных господина Путина по финансовым вопросам и разрешил открыть спецсчет для формирования избирательного фонда.

В инициативную группу Владимира Путина вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина.

Вчера Владимир Путин лично подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве канидата на выборы. Перед этим собравшаяся на ВДНХ инициативная группа из 668 сторонников действующего главы государства выдвинула его кандидатом.  "Коммерсантъ"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Genrikh 19:04 28.12.2017

Путин уже начал официальную агитацию еще до регистрации, повысив в новом генеральском звании известную мидовскую Захарову. Это ей новогодний подарок за интимную службу. Странно, что от НГ ней не поступило официальное поздравление.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:35 28.12.2017
Итальянский президент распустил парламент
0
438
20:24 28.12.2017
Лавров пошутил о том, в какие выборы за рубежом вмешивалась Россия
0
566
19:24 28.12.2017
Дом в Екатеринбурге, где взорвался газ, может обрушиться
0
657
18:38 28.12.2017
Со спутником "Ангосат" восстановили связь
0
872
17:40 28.12.2017
При проверке роста цен на продукты перед Новым годом крупных нарушений не обнаружено
0
659
17:12 28.12.2017
РФ уведомила США об ограничениях по Договору по открытому небу
0
1036
17:00 28.12.2017
В Москве задержан Илья Яшин
0
1004
16:12 28.12.2017
Экс-директор "Меньшевика" не признает вину в убийстве, считает свои действия самообороной
0
730
16:00 28.12.2017
За чертой бедности в России проживает 13% населения
0
1108
15:32 28.12.2017
Курс биткоина пошел на снижение
0
902

Возврат к списку