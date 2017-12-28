В Москве задержан Илья Яшин

17:00 Источник: Эхо Москвы

В Москве задержан глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин. Напомним, 24 декабря Яшин устроил в Москве акцию под названием «День свободных выборов», проведение которой было запрещено судом. После этого на него составили протокол об административном правонарушении. "Эхо Москвы"