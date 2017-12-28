В Москве задержан Илья Яшин
17:00 28.12.2017 Источник: Эхо Москвы
В Москве задержан глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин. Напомним, 24 декабря Яшин устроил в Москве акцию под названием «День свободных выборов», проведение которой было запрещено судом. После этого на него составили протокол об административном правонарушении. "Эхо Москвы"
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