При проверке роста цен на продукты перед Новым годом крупных нарушений не обнаружено
17:40 28.12.2017 Источник: RNS
ФАС не обнаружила крупных нарушений при проверке роста цен на продукты перед Новым годом, сказал глава ФАС Игорь Артемьев отвечая на вопрос RNS.
«Должные провести определенное количество проверок, чтобы определить насколько цены выросли в соответствии со спросом, который растет или же имеет место картельные сговоры. Мы проводим такую профилактику каждый новогодний период, сказал глава ФАС Игорь Артемьев отвечая на вопрос RNS о росте цен на продукты перед Новым Годом...В целом какие противоправные действия мы стараемся пресекать, нарушений много, но они мелкие. Что-то вселенского мы не обнаружили», - сказал он.
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