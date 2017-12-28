Дом в Екатеринбурге, где взорвался газ, может обрушиться
19:24 28.12.2017 Регион: Екатеринбург, Россия Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники МЧС предварительно подтвердили угрозу обрушения в жилом доме в поселке Садовый в Екатеринбурге, где произошел взрыв газа. Об этом сообщил жильцам дома глава администрации Орджоникидзевского района города Вячеслав Трапезников.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Екатеринбурге в одной из квартир произошел взрыв газа, площадь возгорания составила 25 кв. м. По данным МЧС, из дома были эвакуированы 44 человека, в том числе восемь детей. В результате ЧП пострадал хозяин квартиры, он госпитализирован с ожогами третьей степени.
"Предварительно органы МЧС нам подтвердили смещение строительных конструкций, соответственно, с потенциальной угрозой обрушения. Мне, как председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям Орджоникидзевского района, доложили, что эвакуирован третий подъезд и частично второй подъезд дома. Создана комиссия, в которую вошли инженеры и представители МЧС, члены которой сейчас обследуют дом", - сказал Трапезников.
Он подчеркнул, что комиссия сделает заключение о том, насколько безопасно пребывать жильцам дома в третьем и втором подъездах пятиэтажки. "В течении 20-30 минут мне комиссия доложит о своих выводах, после этого нами будет принято решение об эвакуации или не эвакуации на ночь второго и третьего подъездов. Школа № 98 готова принимать различное количество людей", - уточнил Трапезников.
Глава администрации добавил, что в школе нет постельного белья и душа. "Если кто-то понимает, что ему некуда идти на ночь, то им нужно попросить у соседей или знакомых постельные принадлежности и приготовиться отбыть в школу № 98. Завтра утром, если будет сегодня принято решение об эвакуации, мы начнем предоставлять жилые помещения из маневренного фонда на территории Орджоникидзевского района и [всего] Екатеринбурга", - сказал Трапезников.
По его словам, у пострадавшего мужчины ожоги тела составляют 25%. "Был взрыв бытового газа, дознаватели МЧС причину мне пока не доложили. У меня нет основании думать, что мы дом потеряли. Я предполагаю, что тут потребуются ремонтные работы", - добавил Трапезников.
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