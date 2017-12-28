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Лавров пошутил о том, в какие выборы за рубежом вмешивалась Россия

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20:24 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров с юмором ответил на вопрос о вмешательстве России в выборы за рубежом. В интервью программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ он отметил, что "работы здесь так много, что не хватает времени на другие задачи, например, на развитие культурных связей".

"Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Австрия, Македония. Пришлось потрудиться, конечно, это не просто..., - сказал он, отвечая на заданный в шутку вопрос ведущего, в какие выборы вмешивалась Россия в уходящем году. - Из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать".

Впрочем, указал министр, ситуация здесь выправляется, и уже сейчас проходит российский культурный фестиваль в Японии. "Но пока императора японского снять не получается. Через два года только [он отречется от престола]. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил". 

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