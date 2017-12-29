Кабмин выделил 31,7 млрд руб. в 2018 году на лекарства для отдельных категорий граждан
07:00 29.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабмин утвердил распределение в 2018 году 31,651 млрд рублей субвенций регионам РФ для финансирования обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте правительства. "Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субвенций в объеме 31,651 млрд рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания", - говорится в сообщении. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.
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