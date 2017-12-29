В Британии соцсетям пригрозили санкциями за отказ сотрудничать по "вмешательству" РФ в брекзит
07:12 29.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Социальная сеть "Фейсбук" и сеть микроблогов "Твиттер" могут столкнуться с ограничительными мерами со стороны Великобритании, если откажутся предоставить данные по связанным с РФ учетным записям, интересующие британских парламентариев. Об этом в четверг сообщила газета "Гардиан". По ее информации, депутат Палаты общин Дамиан Коллинз дал руководству социальных сетей срок до 18 января, чтобы удовлетворить отправленный им запрос на данные о предполагаемом вмешательстве России в ход референдума по выходу Британии из Евросоюза (Brexit). В случае невыполнения своего требования Коллинз, который является председателем парламентского комитета по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий, рассматривает возможность введения санкций против компаний, хотя, как отмечает "Гардиан", не обладает полномочиями для их принятия. Ранее в декабре в ответ на расследование британской избирательной комиссии относительно плебисцита "Фейсбук" проинформировал о том, что связанное с Россией "Агентство интернет-исследований" потратило 97 центов на размещение рекламы в социальной сети в преддверии референдума. На эти деньги в итоге были опубликованы три объявления. В последние месяцы в адрес России не раз раздавались обвинения во вмешательстве в выборы в других странах. Самым ярким примером стало начатое в США расследование по поводу влияния, которое Москва якобы оказала на избирательную кампанию в Соединенных Штатах. В России в ответ на это последовательно заявляли, что оснований для обвинений во вмешательстве в выборы в США и ряде европейских стран нет и ни единого доказательства на данный счет предоставлено не было.
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