Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов в случае угрозы для силовиков

07:24 Источник: Эхо Москвы

Президентприказал ФСБ ликвидировать террористов в случае угрозы для силовиков. Это может привести к злоупотреблениям и потерям ценных источников информации, сказал "Эху Москвы" бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ в запасеГеннадий Гудков добавил, что взрыв бомбы в камере хранения в супермаркете Петербурге не похож на обычный теракт. По его словам, 200 граммов – это стандартных вес взрывчатки, которую используют преступники в конфликтах между собой.