Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов в случае угрозы для силовиков
07:24 29.12.2017 Источник: Эхо Москвы
Президент Владимир Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов в случае угрозы для силовиков. Это может привести к злоупотреблениям и потерям ценных источников информации, сказал "Эху Москвы" бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.
Геннадий Гудков добавил, что взрыв бомбы в камере хранения в супермаркете Петербурге не похож на обычный теракт. По его словам, 200 граммов – это стандартных вес взрывчатки, которую используют преступники в конфликтах между собой.
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