Суд арестовал на 2 месяца бывшего владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова
07:36 29.12.2017 Источник: Эхо Москвы
Аверьянова обвиняют в убийстве. По версии следствия, Илья Аверьянов, будучи бывшим руководителем фабрики, вступил в конфликт с ее нынешним руководством. Адвокат Аверьянова Тимур Батиралиев настаивает, что его подзащитный является действующим гендиректором предприятия. Сам Аверьянов заявил, что начал стрелять в целях самообороны. Был убит один из охранников предприятия. Информация о том, что бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл огонь из-за того, что один из приставов, пришедший изыскать долг, навёл на него пистолет, вполне может быть правдой. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» писатель журналист Виктор Шендерович. Шендерович добавил, что многие сейчас ведут фактически партизанскую войну с государством.
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