Суд арестовал на 2 месяца бывшего владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова

07:36 Источник: Эхо Москвы

Аверьянова обвиняют в убийстве. По версии следствия, Илья Аверьянов, будучи бывшим руководителем фабрики, вступил в конфликт с ее нынешним руководством. Адвокат Аверьянованастаивает, что его подзащитный является действующим гендиректором предприятия. Сам Аверьянов заявил, что начал стрелять в целях самообороны. Был убит один из охранников предприятия.

Информация о том, что бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл огонь из-за того, что один из приставов, пришедший изыскать долг, навёл на него пистолет, вполне может быть правдой. Такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» писатель журналист. Шендерович добавил, что многие сейчас ведут фактически партизанскую войну с государством.