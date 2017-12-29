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Новости

Порошенко назвал главным достижением Украины за 2017 год безвизовый режим с ЕС

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07:48 29.12.2017

Президент Украины Петр Порошенко назвал безвизовый режим с Евросоюзом главным достижением Украины за 2017 год. Почему только 4% едущих в Евросоюз украинцев воспользовались этим достижением, президент Украины не уточнил. Обращение украинского президента размещено на странице его официальной пресс-службы. Вместе с безвизом первое место в рейтинге достижений Украины, по версии Порошенко, стоит ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС. "Донбасс сегодня"

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