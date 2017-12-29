Захарченко рассказал о батальонах ДНР, укомплектованных перебежчиками из ВСУ

08:00 Источник: Lenta.ru

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко рассказал о переходе украинских военнослужащих на сторону ДНР, по его словам, в вооруженных силах республики некоторые батальоны укомплектованы перебежчиками из ВСУ. Видео публикует Telegram -канал WarGonzo.

«Надо не договариваться, а просто объяснять, что, ребята, вы воюете не с теми. Вы воюете непонятно за что, убиваете мирных людей. Если они это понимают и разворачивают своё оружие против этой Украины, то милости просим! У нас батальоны состоят из тех людей, которые перешли на нашу сторону, военнослужащих украинской армии. Хотят — переходите», — заявил Захарченко.

Также он намекнул на возможность создания новых батальонов под такими названиями как «Свободный Харьков», «Русский Днепропетровск» и «Русская Хортица».