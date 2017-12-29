Захарченко рассказал о батальонах ДНР, укомплектованных перебежчиками из ВСУ
08:00 29.12.2017 Источник: Lenta.ru
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко рассказал о переходе украинских военнослужащих на сторону ДНР, по его словам, в вооруженных силах республики некоторые батальоны укомплектованы перебежчиками из ВСУ. Видео публикует Telegram-канал WarGonzo. «Надо не договариваться, а просто объяснять, что, ребята, вы воюете не с теми. Вы воюете непонятно за что, убиваете мирных людей. Если они это понимают и разворачивают своё оружие против этой Украины, то милости просим! У нас батальоны состоят из тех людей, которые перешли на нашу сторону, военнослужащих украинской армии. Хотят — переходите», — заявил Захарченко. Также он намекнул на возможность создания новых батальонов под такими названиями как «Свободный Харьков», «Русский Днепропетровск» и «Русская Хортица».
Новости
- 10:12 29.12.2017
- Автобус наехал на остановку в Москве, есть жертвы
- 10:00 29.12.2017
- Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях
- 09:32 29.12.2017
- План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме
- 09:12 29.12.2017
- Трамп: Расследование по России выставляет США в неприглядном свете
- 09:00 29.12.2017
- Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
- 08:48 29.12.2017
- Госслужащим напомнили о запрете дарить и получать подарки
- 08:39 29.12.2017
- Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на детей
- 08:36 29.12.2017
- Проект "Ямал СПГ" набирает обороты
- 08:24 29.12.2017
- В Хабаровском крае попались на взятках трое сотрудников РЖД
- 08:12 29.12.2017
- Администрация США рассчитывает на выполнение Минских соглашений в 2018 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать