Администрация США рассчитывает на выполнение Минских соглашений в 2018 году
08:12 29.12.2017 Источник: РОСБАЛТ
Администрация США рассчитывает на то, что в 2018 году будут выполнены Минские договоренности. «Мы приветствуем освобождение заложников 27 декабря. С нетерпением ожидаем освобождения других заложников и выполнения Минских соглашений в 2018-м», — сообщается в Twitter посольстве США на Украине. Накануне Киев в рамках обмена пленными передал ополченцам Донбасса 233 человека. В свою очередь, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики освободили 73 заключенных. После этого украинский лидер Петр Порошенко заявил, что арестованные россияне будут выданы РФ только в обмен на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Как утверждает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, в заложниках остаются еще 103 гражданина страны.
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