В Хабаровском крае попались на взятках трое сотрудников РЖД
08:24 29.12.2017 Источник: РОСБАЛТ
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ направило в суд уголовные дела в отношении трех участников преступной группы, обвиняемых в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба ДВ СУТ СК России. Следствие установило, что машинист-инструктор локомотивных бригад, инженер технического отдела и заместитель начальника депо (по эксплуатации) локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре вступили в сговор с целью получения взяток.
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