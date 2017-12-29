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Новости

В Хабаровском крае попались на взятках трое сотрудников РЖД

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08:24 29.12.2017 Источник: РОСБАЛТ

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ направило в суд уголовные дела в отношении трех участников преступной группы, обвиняемых в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба ДВ СУТ СК России. Следствие установило, что машинист-инструктор локомотивных бригад, инженер технического отдела и заместитель начальника депо (по эксплуатации) локомотивного депо Комсомольск-на-Амуре вступили в сговор с целью получения взяток.

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