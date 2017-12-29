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Новости

Госслужащим напомнили о запрете дарить и получать подарки

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08:48 29.12.2017

Судебный департамент при Верховном суде в преддверии новогодних праздников опубликовал пресс-релиз, в котором напомнил о наличии законодательно установленного запрета дарить и получать подарки на государственной гражданской службе.

Гражданский и Трудовой кодексы, законы "О противодействии коррупции" и "О государственной гражданской службе" устанавливают запрет на дарение подарков чиновникам, служащим Центробанка, работникам госкорпораций и госкомпаний, государственных внебюджетных фондов. Эти лица, в свою очередь, не имеют права принимать подарки от физических и юридических лиц.

Исключениями могут быть подарки, которые получены на протокольных или иных официальных мероприятиях, а также в ходе служебных командировок. При этом должностное лицо обязано уведомить обо всех случаях получения подарков в связи с его служебным положением и сдать подарки по месту работы. Сами подарки будут признаны собственностью государства или его субъектов.

Суддеп напоминает – получение подарков чиновниками и должностными лицами не в связи с офицальными мероприятиями создает условие для конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений, а также влечет ответственность - увольнение в связи с утратой доверия. Возможна даже уголовная ответственность, когда полученный подарок расценивается как взятка. ПРАВО.Ru

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