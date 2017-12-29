Трамп: Расследование по России выставляет США в неприглядном свете
09:12 29.12.2017 Источник: Российская газета
Безрезультатность расследования о предполагаемом сговоре помощников Дональда Трампа с представителями России выставляет США в неприглядном свете. Об этом американский президент заявил в интервью газете The New York Times.
По данным издания, хозяин Белого дома в течение 30-минутного интервью 16 раз сказал о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не выявил никаких доказательств сговора.
"Это выставляет страну в неприглядном свете", - считает Трамп. По его словам, "чем быстрее они разберутся с этим, тем будет лучше для страны". "РГ"
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