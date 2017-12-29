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Новости

Аудиторы сообщили о повышении риска сбоя космических миссий США

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10:32 29.12.2017 Источник: Lenta.ru

Проверка Службы генерального инспектора Министерства обороны США выявила, что компании ULA (United Launch Alliance), SpaceX и Aerojet Rocketdyne в рамках программы EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle) «не выполняют адекватный контроль качества». На доклад надзорного агентства, вышедший 20 декабря 2017 года, обратило внимание Space News.

Всего на прошедших проверку предприятиях аудиторы обнаружили 181 «несоответствие» системе качества AS9100C, следование которой требуется от участников программы EELV. В докладе надзорного агенства перечислены некоторые нарушения, которые ставят под угрозу запуск дорогостоящих спутников.

Например, на объекте ULA обнаружены «несоответствия», связанные с электростатически чувствительным устройством, используемым в производстве авионики. В перспективе это может привести к отказу электронных компонентов космических аппаратов.

На площадке SpaceX инспекторы обнаружили установленный на испытательном стенде «неадекватно защищенный» двигатель Merlin, выхлопные отверстия которого «должны быть прикрыты специальными клапанами». «Мы нашли бутылки колы и предметы личного пользования в зонах, где недопустимо нахождение посторонних предметов», — отмечается в докладе.

У Aerojet Rocketdyne аудиторы обнаружили «значительные проблемы», связанные с нахождением на площадках компании посторонних предметов, к которым в докладе отнесли «бесхозные болты, гайки, ленту, фольгу, кабельные стяжки и животные фекалии».

«Недостаточное управление качеством ULA, SpaceX и Aerojet Rocketdyne может увеличить затраты на программу (EELV), задержать запуск и увеличить риск сбоя миссии», — отмечается в докладе.

Компании ULA, SpaceX и Aerojet Rocketdyne, отмечает издание, устраняют выявленные аудиторами нарушения.  Lenta.Ru

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