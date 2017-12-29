Автобус наехал на остановку в Москве, есть жертвы

10:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта", - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате есть двое погибших. На место происшествия выехали полицейские.