Автобус наехал на остановку в Москве, есть жертвы
10:12 29.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в Москве, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта", - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате есть двое погибших. На место происшествия выехали полицейские.
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