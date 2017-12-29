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Трамп пошутил над глобальным потеплением на фоне сообщений о холодах в США

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11:00 29.12.2017 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп пошутил над глобальным потеплением на фоне сообщений о рекордно холодной ночи на востоке США. Об этом он написал в своем твиттере.

«На востоке (США) это может быть самая холодная новогодняя ночь в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго глобального потепления, за защиту от которого наша страны собиралась платить триллионы долларов», — написал он.

Трамп также посоветовал американцам теплее одеваться.  Газета.Ru

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