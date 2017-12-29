0
0
905
Новости

Власти Саудовской Аравии отпустили двух сыновей покойного короля

Добавить в избранное

11:32 29.12.2017 Источник: REGNUM

Два сына Абдаллы Аль Сауда, покойного короля (август 2005 г. — январь 2015 г.) Саудовской Аравии, освобождены из-под стражи, сообщает Reuters.

Уточняется, что на свободу после задержания отпущены принц Мишааль ибн Абдалла и принц Фейсал ибн Абдалла. Они освобождены в отеле «Ритц-Карлтон» (Эр-Рияд) решением генпрокурора Саудовской Аравии по финансовой договоренности с правительством.

Отметим, что пока под арестом находится еще один сын Аль Сауда принц Турки ибн Абдалла, по которому не принято решения об освобождении.

Напомним, 11 принцев Саудовской Аравии были задержаны в начале ноября 2017 года в рамках антикоррупционной кампании. 4 ноября был сформирован Высший комитет по борьбе с коррупцией, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бен Салман.

Принцы находились «в заключении» в отеле «Ритц-Карлтон». В числе задержанных также оказались четыре министра действующего правительства, в том числе министр экономики и планирования Адель Факих.

Как сообщалось ранее, после старта антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии несколько местных миллиардеров начали вывод капиталов за рубеж. ИА REGNUM

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:32 29.12.2017
Путин ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в сирийском Тартусе
0
69
09:32 29.12.2017
План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме
0
100
12:20 28.12.2017
Путин вручил награды военным, отличившимся в сирийской операции
0
172
07:32 28.12.2017
ПВО РФ в Сирии перехватили ракеты, запущенные по базе Хмеймим
0
191
21:33 26.12.2017
Вооруженные силы Украины за 2017 год потеряли в Донбассе почти 200 человек
0
245
15:32 26.12.2017
"Сирийский экспресс" тормозить не собирается
0
318
13:05 26.12.2017
Армия и флот России закрепляются в Хмеймиме и Тартусе
0
282
12:05 26.12.2017
Армия России намерена получить тяжелый реактивный дрон
0
296
17:32 25.12.2017
Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
0
338
16:30 23.12.2017
В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
0
465

Возврат к списку