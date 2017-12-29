Власти Саудовской Аравии отпустили двух сыновей покойного короля
11:32 29.12.2017 Источник: REGNUM
Два сына Абдаллы Аль Сауда, покойного короля (август 2005 г. — январь 2015 г.) Саудовской Аравии, освобождены из-под стражи, сообщает Reuters.
Уточняется, что на свободу после задержания отпущены принц Мишааль ибн Абдалла и принц Фейсал ибн Абдалла. Они освобождены в отеле «Ритц-Карлтон» (Эр-Рияд) решением генпрокурора Саудовской Аравии по финансовой договоренности с правительством.
Отметим, что пока под арестом находится еще один сын Аль Сауда принц Турки ибн Абдалла, по которому не принято решения об освобождении.
Напомним, 11 принцев Саудовской Аравии были задержаны в начале ноября 2017 года в рамках антикоррупционной кампании. 4 ноября был сформирован Высший комитет по борьбе с коррупцией, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бен Салман.
Принцы находились «в заключении» в отеле «Ритц-Карлтон». В числе задержанных также оказались четыре министра действующего правительства, в том числе министр экономики и планирования Адель Факих.
Как сообщалось ранее, после старта антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии несколько местных миллиардеров начали вывод капиталов за рубеж. ИА REGNUM
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