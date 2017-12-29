Татарстан: Провалившаяся в люк женщина нашла там пропавшего ребенка
12:12 29.12.2017 Источник: Газета.Ru
В Татарстане женщина-волонтер, участвовавшая в поисках пропавшего мальчика, провалилась в заметенный снегом люк, где и обнаружила ребенка. Об этом сообщает МЧС по Татарстану.
Инцидент произошел в селе Черемшан 24 декабря. К поискам 10-летнего мальчика привлекли 120 человек. Среди них была и начальник Управления гражданской защиты Черемшанского района Гулия Яруллина.
В ходе поисков женщина упала в открытый люк, заметенный снегом. Там же находился и пропавший ребенок.
«Он провалился в люк канализационного колодца трехметровой глубины в нежилых новостройках на улице Юбилейная. Мела метель, поэтому скоро люк был вновь засыпан снегом. Мальчик кричал, пока были силы, затем лег на ледянки и стал засыпать. По словам медиков, еще час — и мальчик замерз бы насмерть», — говорится в сообщении.
В результате падения с высоты Яруллина получила перелом позвонка, ее госпитализировали. У мальчика диагностировали переохлаждение, его также доставили в больницу. Газета.Ru
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комментарии(1)
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anatola 17:47 29.12.2017
есть всё таки женщины в наших селениях...Честь и хвала им!
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