Суд в Москве заочно приговорил к 9 годам колонии Уильяма Браудера

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы в пятницу заочно приговорил к 9 годам колонии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей, передает корр. ТАСС.

"По совокупности преступлений назначить Браудеру окончательное наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Подсудимому Ивану Черкасову назначить окончательное наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Удовлетворить гражданский иск и взыскать совокупно с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей", - огласил приговор судья.



