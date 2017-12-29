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Суд в Москве заочно приговорил к 9 годам колонии Уильяма Браудера

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12:32 29.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы в пятницу заочно приговорил к 9 годам колонии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, признав его виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей, передает корр. ТАСС.

"По совокупности преступлений назначить Браудеру окончательное наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Подсудимому Ивану Черкасову назначить окончательное наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Удовлетворить гражданский иск и взыскать совокупно с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей", - огласил приговор судья.

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