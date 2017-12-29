США хотят "додавить" КНДР до переговоров, считают в МИДе

13:12

Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров считает, что в планах США "додавить" КНДР до переговоров, в том числе силой.

— На данном этапе позиция у них (у США) сырая: нет общей межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой, — цитирует слова дипломата РИА "Новости". Как считает Бурмистров, США не понимают, как лучше вести себя с КНДР, чтобы не усугубить ядерную проблему.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввёл новые санкции против КНДР. Life.ru