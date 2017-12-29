В Турции спустя год после убийства Андрея Карлова арестован еще один подозреваемый

14:12 Источник: Эхо Москвы

В Турции спустя год после убийства посла России арестован еще один подозреваемый. Это организатор фотовыставки, на которой дипломата Андрея Карлова застрелил полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавший был убит. По данным местных СМИ, следователям удалось получить всю информацию с его телефона. Организатора выставки следствие считает соучастником убийства. Эхо Москвы