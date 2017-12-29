0
0
642
Новости

В Турции спустя год после убийства Андрея Карлова арестован еще один подозреваемый

Добавить в избранное

14:12 29.12.2017 Источник: Эхо Москвы

В Турции спустя год после убийства посла России арестован еще один подозреваемый. Это организатор фотовыставки, на которой дипломата Андрея Карлова застрелил полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавший был убит. По данным местных СМИ, следователям удалось получить всю информацию с его телефона. Организатора выставки следствие считает соучастником убийства.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:32 29.12.2017
Путин ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в сирийском Тартусе
0
69
09:32 29.12.2017
План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме
0
100
12:20 28.12.2017
Путин вручил награды военным, отличившимся в сирийской операции
0
172
07:32 28.12.2017
ПВО РФ в Сирии перехватили ракеты, запущенные по базе Хмеймим
0
191
21:33 26.12.2017
Вооруженные силы Украины за 2017 год потеряли в Донбассе почти 200 человек
0
245
15:32 26.12.2017
"Сирийский экспресс" тормозить не собирается
0
318
13:05 26.12.2017
Армия и флот России закрепляются в Хмеймиме и Тартусе
0
282
12:05 26.12.2017
Армия России намерена получить тяжелый реактивный дрон
0
296
17:32 25.12.2017
Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
0
338
16:30 23.12.2017
В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
0
465

Возврат к списку