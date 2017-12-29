Кремль не составлял список достижений и неудач за год

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преcc-cекретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился назвать главное достижение руководства страны в 2017 году, но отметил успехи в экономике и инициативы в социальной сфере.

"Главное достижение и главная неудача по версии Кремля... Мы таким образом не составляли перечень ни достижений, ни каких-то неудач", - сказал представитель Кремля журналистам.

По его мнению, "назвать какое-то одно достижение было бы неверно, потому что на самом деле достижений очень много: это и экономика, смена основного тренда в экономике, рекордно низкий уровень инфляции; это инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере". "Перечень очень большой и работа, действительно, была очень напряженной, очень эффективной, а, главное, что эффект от этой работы растянут по времени, поэтому говорить рамками одного года было бы неверно", - считает Песков.

Он не стал говорить про неудачи, пояснив, что "это должен сам президент говорить". Он лишь заметил, что "были какие-то неудачи технологические".